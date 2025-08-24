Trafikoa
Lau kilometrotik gorako auto-ilarak sortu dira A-1 errepidean, Gasteiz parean, itzulera-operazioaren ondorioz

Gainera, motozale bat larri zauritu da gaur arratsaldean N-622 errepidean, Zigoitia parean izandako istripu batean.

Agentziak | EITB

Lau kilometrotik gorako auto-ilarak sortu dira igande honetan, 16:20an, A-1 autobidean, Gasteiz parean Irunerako noranzkoan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Pilaketak itzulera-operazioa dela eta sortu dira; izan ere, ibilgailu asko ari dira Espainiako hegoaldetik Euskadira eta Frantziara mugitzen.

Gainera, 14:00ak aldera, N-622 errepidean, Zigoitia parean, motor baten eta auto baten artean izandako istripu baten ondorioz, motor-gidariak lesio larriak egin ditu, eta Txagorritxuko Ospitalera eraman dute, larri.

