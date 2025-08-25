Un lote de galletas Fontaneda distribuido en Euskadi puede contener partículas metálicas

La empresa de alimentación Mondelēz International ha comunicado este lunes a las autoridades de consumo que un lote de Galletas Pims Naranja, de la marca Fontaneda, que han distribuido en varias comunidades autónomas puede contener partículas metálicas.



En concreto, se trata del producto de 150 gramos con número de lote OHT1153212, fecha de consumo preferente para el 30 de abril de 2026 y código de barras 7622201639815, según ha detallado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).



La empresa ha distribuido este lote en varias comunidades autónomas, entre las que está Euskadi. También se ha podido adquirir en Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana, y no han descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.



La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de cada territorio a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.



La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.