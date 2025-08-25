Alerta alimentaria
Un lote de galletas Fontaneda distribuido en Euskadi puede contener partículas metálicas

La empresa ha alertado a las autoridades para que se proceda a su retirada de los comercios y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda no consumir las galletas Pims Naranja que se hayan comprado los últimos días.
La marca de galletas afectadas por la alerta.
Euskaraz irakurri: Euskadin banatutako Fontaneda galleta sorta batek metal partikulak izan ditzake
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La empresa de alimentación Mondelēz International ha comunicado este lunes a las autoridades de consumo que un lote de Galletas Pims Naranja, de la marca Fontaneda, que han distribuido en varias comunidades autónomas puede contener partículas metálicas.

En concreto, se trata del producto de 150 gramos con número de lote OHT1153212, fecha de consumo preferente para el 30 de abril de 2026 y código de barras 7622201639815, según ha detallado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

La empresa ha distribuido este lote en varias comunidades autónomas, entre las que está Euskadi. También se ha podido adquirir en Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana, y no han descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de cada territorio a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

