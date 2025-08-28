Dos detenidos en Gipuzkoa y otros dos en Navarra en una operación contra la posesión y distribución de material sexual infantil

Dos personas han sido detenidas en Gipuzkoa, y otras dos en Navarra, en una operación contra la posesión y distribución de material de explotación sexual infantil, en la que también han sido arrestadas otras 12 personas en otras provincias de España. Además, hay otros cinco hombres investigados, dos de ellos en la Comunidad Foral, que no han sido detenidos por ahora.

En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y videos conteniendo "graves" agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Entre los arrestados destacan un profesor de secundaria de Barcelona, así como dos detenidos en Cáceres y Lugo que han ingresado en prisión provisional por la "gravedad y crudeza" de los vídeos que compartían.

Otro de los detenidos que destacan los agentes es un habitante de Girona, responsable de la distribución de más de 85 000 archivos, que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio.

Del total de investigados, la Policía Nacional ha conseguido identificar a 21 personas, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Gipuzkoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es' para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial.