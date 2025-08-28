Bina lagun atxilotu dituzte Gipuzkoan eta Nafarroan, haurrak agertzen diren sexu-materiala edukitzearen eta banatzearen aurkako polizia-operazio batean
Miaketetan milaka irudi- eta bideo-artxibo atzeman dituzte, adingabeen aurkako sexu-eraso "larriak" eta biktimekiko bestelako ekintza iraingarri eta laidogarri batzuekin. Guztira, Espainian, 16 gizaseme atxilotu dituzte Polizia-operazio horretan.
Bi pertsona atxilotu dituzte Gipuzkoan, eta beste bi Nafarroan, haurren sexu-esplotazioarekin lotutako materiala edukitzearen eta banatzearen aurkako Polizia-operazio batean. Halaber, 12 pertsona ere atxilotu dituzte Espainiako beste probintzia batzuetan. Gainera, bost gizon ikertu dituzte, horietako bi Foru Erkidegoan, baina oraingoz ez dituzte atxilotu.
Agenteek milaka irudi- eta bideo-artxibo topatu dituzte erregistroetan, adingabeei egindako sexu-eraso "larriak" jasotzen dituztenak, baita biktimekiko bestelako ekintza iraingarri eta laidogarri batzuk ere.
Atxilotuen artean Bartzelonako bigarren hezkuntzako irakasle bat eta Caceresen eta Lugon atxilotutako bi pertsona daude. Behin-behineko espetxealdian sartu dituzte, partekatzen zituzten bideoen "larritasunagatik eta gordintasunagatik".
Agenteek nabarmendu duten beste atxilotuetako bat Gironako herritar bat da: 85.000 artxibo baino gehiago banatu zituen. Gainera, ikastetxeko patioan zeuden bitartean adingabeak etxetik begiratzen zituen, eta, sarritan, argazkiak ateratzen zizkien.
Ikerketapean dauden guztien artean, Espainiako Poliziak 21 pertsona identifikatzea lortu du, eta horietako 16 atxilotu ditu, Gironan (2), Bartzelonan (1), Caceresen (1), Castellon (1), Asturiasen (2), Las Palmasen (2), Lugon (1), Madrilen (1), Gipuzkoan (2), Kantabrian (1), Valentzian (1) eta Pontevedran (1). Halaber, oraindik atxilotu ez dituzten bost pertsona daude Madrilen (1), Malagan (1), Nafarroan (2) eta Valladoliden (1).
Espainiako Poliziak gogora ekarri du badagoela helbide elektroniko bat dago (denuncias.pornografia.infantil@policia.es), herritar guztien eskura , haur-pornografia zabaltzeari, edukitzeari eta biltegiratzeari buruzko informazioa duen edozeinek modu anonimoan eta konfidentzialean jakinarazi dezan.
