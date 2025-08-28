Aste Nagusia
Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador desmienten la versión del Ayuntamiento de Bilbao, que asegura haberles ofrecido otro escenario

La concejala Itziar Urtasun ha dicho que les propuso que actuasen en la plaza Circular, y que las artistas fueron quienes “rechazaron” la oferta. Estas explican que únicamente se le propuso esa posibilidad a Kai Nakai.
Las tres artistas en un video explicando lo sucedido Instagram: @kai.nakai @olatz.salvador @marenkatalin
Euskaraz irakurri: Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorrek Bilboko Udalaren bertsioa gezurtatu dute, beste agertoki bat eskaini zielako
author image

EITB

Última actualización

Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador han negado la versión ofrecida por la concejala delegada del Área de Igualdad y Fiestas de Bilbao, Itziar Urtasun, sobre lo sucedido el pasado 15 de agosto en torno al concierto que las artistas iban a ofrecer en el escenario de Abandoibarra.

Urtasun ha explicado que ofreció a las artistas actuar en la plaza Circular como alternativa. Sin embargo, en un comunicado, las tres cantantes afirman que el Ayuntamiento no se puso en contacto con ellas y que únicamente se le ofreció esa posibilidad a Kai Nakai

Tras las declaraciones de la concejala, las artistas han reiterado la versión que hicieron pública el 16 de agosto. Según detallan, una vez decidido que el concierto se suspendía, los equipos de Olatz Salvador y Maren abandonaron el lugar. Fue entonces, cuando solo quedaba Kai Nakai, que Urtasun y varios cargos municipales se dirigieron a ella. “Lo primero que hicieron fue proponerle a ella, y solo a ella, la posibilidad de que diera su concierto en la plaza Circular”, aseguran, a lo que la artista les contestó “que no le parecía ética tal propuesta, ya que el concierto era de tres artistas”.

Por ello, lamentan que en “ningún momento” se dirigieran a ellas ni mostraran “ningún interés” por reunirse. Además, recalcan que siguen sin haber recibido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento.

En cuanto a la propuesta municipal de difundir un comunicado conjunto, las cantantes recuerdan que el público se enteró de la cancelación por medio de su comunicado, “ya que el Ayuntamiento seguía sin pronunciarse y nos pareció una falta de respeto”.

Ayuntamiento de Bilbao dice que ofreció a Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador actuar en la plaza Circular, pero que ellas “se negaron”
Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Sociedad

