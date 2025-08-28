Aste Nagusia
Bilboko Udalaren bertsioa gezurtatuz, Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorrek ziurtatu dute soilik lehenari egin ziotela agertoki alternatiboaren eskaintza

Itziar Urtasun zinegotziak esan du plaza Biribilean aritzea proposatu ziela, eta artistak izan zirela eskaintzari "uko" egin ziotenak.

Hiru artistak bideo batean gertatutakoa azaltzen Instagram: @kai.nakai@olatz.salvador@marenkatalin

Hiru artistak bideo batean gertatutakoa azaltzen. Argazkia: @kai.nakai@olatz.salvador@marenkatalin

author image

EITB

Azken eguneratzea

Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorrek ukatu egin dute Itziar Urtasun Bilboko Jaietako eta Berdintasun Saileko zinegotziak abuztuaren 15ean Abandoibarreko agertokian eman behar zuten kontzertuaren inguruan emandako bertsioa.

Urtasunek azaldu duenaren arabera, Abandoibarrekoaren ordez, plaza Biribilean aritzeko aukera eskaini zitzaien artistei. Hala ere, ohar baten bidez, hiru abeslariek adierazi dute Udala ez zela haiekin harremanetan jarri, eta aukera hori Kai Nakairi bakarrik eskaini ziotela.

Zinegotziaren adierazpenen ostean, artistek abuztuaren 16an argitaratutako bertsioa berretsi dute. Zehaztu dutenez, kontzertua bertan behera uztea erabakita zegoenean, Olatz Salvadorren eta Marenen taldeek alde egin zuten; orduan, Kai Nakai bakarrik geratu zen, eta Urtasun zein zenbait udal ordezkari harengana jo zuten. Azaldu dutenez, berari bakarrik proposatu zioten plaza Biribilean kontzertua eskaintzeko aukera, eta horrek uko egin ziola aukera horri: “Kai Nakaik proposamen hori ez zitzaiola etikoa iruditzen erantzun zien, kontzertua hiru artistarena baitzen”.

Horrez gainera, salatu dute inoiz ez zutela interesik ikusi eurengana zuzendu eta biltzeko. Gainera, gaur egun ere, nabarmendu dute oraindik ez dutela Udalaren aldetik inolako “komunikazio edo interesik” izan.

Elkarrekin komunikatu bateratu zabaltzeko udal proposamenari dagokionez, abeslariek gogoratu dute publikoak bere bideoaren bidez izan zuela kontzertua bertan behera gelditu izanaren berri: “Udalak oraindik ez batzuen iritzirik eman, eta errespetu falta bat zela iruditu zitzaigun”.

Bilboko Udalak esan du Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorri eskaini ziela Plaza Biribilean aritzea, baina haiek "uko egin" ziotela
