Bertan behera geratu dira larunbat honetako Abandoibarrako lehen kontzertuak, "muntaketan izandako arazo batengatik"

Lehen informazioaren arabera, "antolakuntzarekin zerikusirik ez duten arrazoiek" eragin dute etetea.

2019ko argazkia
Abandoibarraren irudi bat 2019ko Aste Nagusian. Argazkia: Bilboko Udala
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITB Mediak jakin ahal izan duenez, Bilboko Aste Nagusirako aurreikusita zeuden lehen kontzertuak bertan behera geratu dira Abandoibarran, 23:30erako programatuta zeudenak.

Eszenatokiaren muntaketan izandako arazo batek eragin du Kai Nakai, Olatz Salvador eta Maren abeslarien emanaldiak bertan behera utzi behar izatea.

Lehenengo informazioen arabera, "antolakuntzarekin zerikusirik ez duten arrazoiek" ekarri dute kontzertuen etetea.

Bilbo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Bilboko Aste Nagusia 2025 Jaiak Kontzertuak Gizartea

18:00 - 20:00
