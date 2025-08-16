Bertan behera geratu dira larunbat honetako Abandoibarrako lehen kontzertuak, "muntaketan izandako arazo batengatik"
Lehen informazioaren arabera, "antolakuntzarekin zerikusirik ez duten arrazoiek" eragin dute etetea.
EITB Mediak jakin ahal izan duenez, Bilboko Aste Nagusirako aurreikusita zeuden lehen kontzertuak bertan behera geratu dira Abandoibarran, 23:30erako programatuta zeudenak.
Eszenatokiaren muntaketan izandako arazo batek eragin du Kai Nakai, Olatz Salvador eta Maren abeslarien emanaldiak bertan behera utzi behar izatea.
Lehenengo informazioen arabera, "antolakuntzarekin zerikusirik ez duten arrazoiek" ekarri dute kontzertuen etetea.
