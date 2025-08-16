Suspendidos los primeros conciertos de este sábado en Abandoibarra "por un problema en el montaje"

Según ha podido conocer EITB Media, se han suspendido los primeros conciertos previstos para la Aste Nagusia bilbaína en Abandoibarra, que estaban programados para las 23:30 horas. Un problema en el montaje del escenario ha sido la causa de la cancelación de las actuaciones de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren.

Por el momento, se sabe que la suspensión se debe a "motivos ajenos a la organización".