Bilbao
Suspendidos los primeros conciertos de este sábado en Abandoibarra "por un problema en el montaje"

Según las primeras informaciones, la suspensión se debe a "motivos ajenos a la organización".
2019ko argazkia
Una imagen de Abandoibarra en la Aste Nagusia de 2019. Foto: Ayuntamiento de Bilbao
Euskaraz irakurri: Bertan behera geratu dira larunbat honetako Abandoibarrako lehen kontzertuak, "muntaketan izandako arazo batengatik"
author image

EITB

Última actualización

Según ha podido conocer EITB Media, se han suspendido los primeros conciertos previstos para la Aste Nagusia bilbaína en Abandoibarra, que estaban programados para las 23:30 horas. Un problema en el montaje del escenario ha sido la causa de la cancelación de las actuaciones de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren.

Por el momento, se sabe que la suspensión se debe a "motivos ajenos a la organización".

