Bilboko Udalak dio Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorri eskaini ziela plaza Biribilean aritzea, baina haiek "ezetz" esan zutela
Montaketak, Abandoibarreko agertokia muntatzeaz arduratzen den enpresa, zigortuko dute kontratuaren % 10arekin (8.250 euro), ez diote emakida 2026rako luzatuko eta kalte-galerak eskatuko dituzte.
Itziar Urtasun Bilboko Jaietako eta Berdintasun Saileko zinegotzi delegatuak esan du Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvador artistei eskaini zitzaiela plaza Biribilean aritzea Abandoibarreko agertokiaren alternatiba gisa, Aste Nagusiko kontzertua bertan behera uztea saihesteko, baina haiek "ezetz" esan zutela.
Urtasunek hala azaldu du, berak eskatuta, joan den abuztuaren 15ean hiru abeslarien kontzertua bertan behera uzteari buruzko xehetasunak azaltzeko egin duen agerraldian. Izan ere, gogoratu duenez, hori gertatu zen Abandoibarreko agertokiaz arduratzen den Montaketak enpresa arduradunak ez zituelako muntaketa-lanak amaitu garaiz.
Oposizioko taldeek kalte-galerak erreklamatuko diren edo enpresarekin kontratua luzatuko den galdetu diotenean, zinegotziak baieztatu du ezarritako zigorra kontratuaren % 10ekoa dela, zehazki, 8250 eurokoa, eta, enpresak gaur egun duen alegazio-fasearen ondoren, Udalak ez duela luzatuko kontratu hori. Gainera, iragarri du kalte-galerak erreklamatzeko asmoa duela.
Zinegotziak azaldu duenez, Kai Nakai izan zen une oro berarekin egon eta hitz egin zuen artista bakarra. Izan ere, zehaztu duenez, bera izan zen Abandoibarrean 20:00etan zegoen bakarra, Jai Batzordeko kide batzuk, Urtasun buru zutela, agertokira joan zirenean txupinazoaren ostean, 18:00etan B plana ezinezkoa zela jakin ondoren.
Ildo horretan, Kai Nakairekin izandako elkarrizketa "une oro adeitsua" izan zela esan du, eta emanaldia Plaza Biribilera eramateko aukera planteatu zitzaiola, "ikusten zelako Abandoibarrako agertokia ez zela erabilgarri egongo" eta Udalaren helburua "une oro ekitea eta publikoa kontzerturik gabe ez uztea" zela.
Zinegotziak azaldu duenez, interpreteak denbora eskatu zuen beste bi abeslariekin kontsultatu behar zuelako, eta erantzuna 'ez' izan zen, 'bere publikoari zor diotelako' eta berak bakarrik ez zuelako erabakirik hartzen, eta hori "oso zuzena iruditzen zaio".
Une horretan, Kai Nakaik sare sozialetarako grabatutako bideo bat erakutsi zion, geroago argitaratuko zutena, eta, Urtasunen arabera, "agian komunikazio bateratua egin zitekeela" iradoki zien. Hala ere, zinegotziaren esanetan, erantzuna "ezezkoa" izan zen berriro.
Puntu horretan, Urtasunek berretsi du "inoiz" ez zela mehatxurik egon, eta esan du ez duela ulertzen ondorengo komunikatua, Udalak ez baitzuen horren berririk izan, eta ziurtatu du ez dituela ezagutzen "komunikatu horretan aipatzen diren gauza asko, ez baitugu horretaz ezer hitz egiten eurekin". "Ez dut erantzunik haiek komunikatuan idazten dituzten gauza askotarako", esan du.
Zinegotziak baieztatu du artistek "osorik" kobratuko dutela beren kontratuan ezarritakoa, kontzertua bertan behera uztea ez delako inolaz ere haiei egotz dakiekeen erantzukizuna, agertokia artistarekin zerikusirik ez zuten arrazoiengatik garaiz prest egon ez zelako baizik.
Oposizioko taldeek (EH Bildu, PP eta Elkarrekin Bilbao) hurrengo Aste Nagusian horiek ordaintzeko kontratatzea aztertzen ari ote diren galdetuta, Urtasunek esan du "oraindik urrun" dagoela, "goiz da eta oraindik denbora dago, pausoz pauso joan behar delako, eta hori da dagokiona".
