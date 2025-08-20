ASTE NAGUSIA
Olatz Salvadorrek, Kai Nakaik eta Marenek Bilboko Udalaren kudeaketa eskasa salatu dute, Abandoibarreko kontzertuak direla eta

Larunbatean Abandoibarreko eszenatokian kontzertua eman behar zuten hiru artistek ohar bateratu bat kaleratu dute, Bilboko Udalaren aurka gogor eginez. Besteak beste, adierazi dute Udalak haien bizkar gainean utzi nahi izan zuela kontzertuak bertan behera gelditu izanaren ardura guztia, eta udalbatzako hainbat kidek iradoki zietela kolaboratuz gero aintzat hartuko zutela etorkizuneko programazioetan. 

Eszenatokia, muntatu gabe

Abandoibarreko eszenatokia muntatzeko lanak. EITB.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Aste Nagusiko lehen egunean, larunbatean, Abandoibarrean aurreikusitako kontzertuak bertan behera gelditu izanak zeresana ematen jarraitzen du oraindik. Eszenatokia ez zegoen prest, eta Udalak azken orduan kontzertuak ezeztatzea erabaki zuen, "arazo teknikoak" zirela eta. 

Hain zuzen ere, larunbatean Abandoibarrean kontzertua eman behar zuten hiru artistek (Olatz Salvador, Kai Nakai eta Maren) ohar bateratu bat kaleratu dute, Bilboko Udalaren aurka gogor eginez. Besteak beste, adierazi dute Udalak haien bizkar gainean utzi nahi izan zuela kontzertuak bertan behera gelditu izanaren ardura guztia, eta hirurek gertaturikoaren berri emateko argitaratutako azalpen bideoa eragozten saiatu zela.

Bart sare sozialetan zabaldu duten ohar bateratuan azaldu dutenez, Abandoibarreko eszenatokia muntatu behar zuen enpresaren "lan-arazoen" ondorioz, oholtza ez zegoen prest, eta, larunbaterako iragarritako kontzertuak bertan behera utzi zituen Udalak. 

"Hiru artistak gutxietsita, triste eta haserre sentitzen gara jasotako tratuagatik. Gaur egun, abuztuak 19, oraindik ez dugu Udalaren barkamenik edo informaziorik jaso muntatu gabeko eszenatoki eta egin gabeko kontzertuagatik, eta abuztuaren 16an jasotako tratu txar eta erantzukizun ezaren aurrean", nabarmendu dute. 

Halaber, "aurreikuspen eta erantzukizun faltak" haien ilusioa eta kontzertu aurreko lana "lausotu" dutela azpimarratu dute. Horrez gain, garbi utzi nahi izan dute gertaturikoaren ardura ezin zaiela "inola ere" beraiei leporatu. 

Ildo horretan, beren lanarekiko errespetua eskatu dute. 

Halaber, adierazi dute oharra kaleratzeak izan ditzakeen ondorioez jakitun badira ere, aurrera egitea erabaki dutela. 

"Gure ongizatearen eta publikoarekiko errespetuaren alde, beharrezkoa ikusi dugu hau dena azaltzea. Elkar zaindu dezagun, Aurtengo Aste Nagusiko leloak dioen bezala, errespetu nagusia". 

Aburtok mehatxurik egin izana ukatu du

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak ukatu egin du Abandoibarreko agertokia prest ez egoteagatik pasa den larunbatean kontzertua eman izan ez zuten hiru musikariei Udalak mehatxu egin ziela.

Marijaiarekin batera Basurtuko Ospitalera egin duen bisitan, Aburtok ez du artistekin ika-mikarik sortu nahi izan, eta azpimarratu du arazo bakarra enpresaren eta Udalaren artekoa dela, enpresak kontratuaren bere zatia bete ez zuelako. 

Gainera, Aburtok gogorarazi du igandean barkamena eskatu zuela kontzertuak egin ez izanagatik, eta, bide batez, ukatu egin du Udalak inolako mehatxurik egin izana, zuzenean zein zeharka. 

Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilboko Udala Bilbo Jaiak Kontzertuak Euskal musika Gizartea

