Juan Mari Aburto: "Txurdinagako eszenatokia prest zegoen eta Abandoibarrakoa ez, eta ez dut ikusten arrazoirik"

Bilboko alkatearen arabera, kontratatutako enpresak ez zuen bere lana bete, "denbora oso txarto kudeatu zuen", eta, ondorioz, lehen eguneko kontzertuak (Kai Nakai, Olatz Salvador eta Maren) bertan behera gelditu ziren Abandoibarran. Arazoak konponduta, igandeko kontzertuak normaltasunez eskaini ahal izan zituzten. 

juan-mari-aburto-euskadi-irratia
Juan Mari Aburto, Euskadi Irratian, artxiboko irudi batean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Larunbateko "arazo teknikoak" gaindituta, Bilboko Aste Nagusiko kontzertuak normaltasunez ospatu ahal izan ziren, igande honetan, Abandoibarrako eszenatokian. 

Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan Juan Mari Aburto Bilboko alkateak azaldu duenez, eszenatokiak muntatzeko kontratatutako enpresak ez zuen bere lana bete. Are gehiago, enpresa kontratatzaileak denbora "oso txarto" kudeatu zuela nabarmendu du: "Txurdinagako eszenatokia prest zegoen, eta, Abandoibarrakoa, ez; eta nik ez dut ikusten (horretarako) arrazoirik. 

Azken momentuan beste eszenatoki bat lortzen ahalegindu baziren ere, azkenean ez zen posible izan eta larunbaterako iragarritako kontzertuak (Kai Nakai, Olatz Salvador eta Maren) bertan behera utzi behar izan zituzten. Hori dela eta, barkamena eskatu die alkateak bilbotar guztiei. 

Dena den, arazoak konponduta, Aburtok espero du hemendik aurrera arazo gehiago ez izatea eta kontzertu guztiak egin ahal izatea. 

Bestalde, gertaturikoaren aurrean muntaketa enpresaren aurka neurri juridikoak hartu ala ez aztertuko du Bilboko Udalak. 

Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilbo Bilboko Udala Juan Maria Aburto Jaiak Gizartea

