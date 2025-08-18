 Juan Mari Aburto no ve "razón alguna" para que el escenario de Txurdinaga estuviera preparado y el de Abandoibarra, no

Una vez superados los "problemas técnicos" que motivaron la suspensión de algunos conciertos el sábado en la Aste Nagusia de Bilbao, la normalidad volvió este domingo al escenario de Abandoibarra.

En una entrevista concedida este lunes a Euskadi Irratia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha señalado que la empresa contratada para montar el escenario no cumplió con su trabajo. En ese sentido, ha añadido que "la empresa gestionó muy mal el tiempo", porque el otro escenario que también han montado, el de Txurdinaga, ya estaba preparado. "No veo ninguna razón para haber hecho esa mala gestión", ha añadido.

Aunque intentaron conseguir otro escenario, finalmente no fue posible y los conciertos anunciados para el sábado (Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren) fueron suspendidos. Por todo ello, Aburto ha pedido disculpas a la ciudadanía de Bilbao.

Aburto ha explicado que el Ayuntamiento de Bilbao estudiará una posible "penalización" a la empresa encargada de la instalación del escenario de Abandoibarra, y "nuestros técnicos nos dirán qué hacer".

Por otro lado, Aburto espera que a partir de ahora no haya más problemas y se puedan celebrar todos los conciertos.