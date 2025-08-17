El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha anunciado hoy que, tras la suspensión de los conciertos de ayer en Abandoibarra, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un "plan B" para esta noche, por si no logran subsanar los "problemas técnicos" que impiden montar el escenario en las condiciones idóneas.

Este "plan B" consiste en un camión, un gran vehículo adaptado para dar conciertos, y el alcalde ha declarado ante los medios que los grupos que tocan esta noche, Janus Lester y Dupla, están de acuerdo en dar allí el concierto si no se solucionan los problemas con el escenario.

Sin embargo, quedan por dilucidar cuáles son los problemas técnicos que están teniendo con el escenario y si permitirán a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren tocar en alguna otra fecha.