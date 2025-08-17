ASTE NAGUSIA
Bilboko Udalak neurriak hartu ditu gaurko kontzertuak bermatzeko

Juan Maria Aburto alkateak iragarri duenez, eszenatokia muntatzeko arazo teknikoak konpontzen ez badituzte, kamioi bat erabiliko dute eszenatoki gisa.
18:00 - 20:00

Abandoibarrako eszenatokia muntatzeko lanak. Irudiak: EITB Media.

Manu Giménez | EITB

Azken eguneratzea

Bart “arazo teknikoak” direla eta Bilboko Aste Nagusian, Abandoibarran, izan behar ziren kontzertuak bertan behera geratu ostean, Juan Maria Aburto alkateak iragarri du ‘B plana’ jarriko dutela martxan gaur gauerako arazoak konpontzea lortzen ez badute.

‘B plan’ hori kamioi bat izango da, kontzertuak emateko egokitutako ibilgailu handi bat. Alkateak hedabideen aurrean adierazi duenez, taldeak (Janus Lester eta Dupla) ados daude kontzertua bertan ematearekin eszenatokia muntatzeko arazoak konpontzen ez badira.

Oraindik ez dute jakinarazi eszenatokiarekin izaten ari diren arazo teknikoak  zeintzuk diren, eta Olatz Salvadorri, Kai Nakairi eta Mareni beste egun batean jotzeko aukera emango dieten.

Bertan behera geratu dira larunbat honetako Abandoibarrako lehen kontzertuak, "muntaketan izandako arazo batengatik"
