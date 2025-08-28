Palestina
María Chivite: "Una cosa es representar a Israel, y otra ser un equipo de Israel"

Maria Chivite critica la protesta en contra de Israel-Premier Tech
María Chivite ha condenado las protestas de un grupo de personas propalestina en contra del equipo Israel-Premier Tech, en la Vuelta a España. La presidenta navarra no ha dudado en absoluto en diferenciar entre un país y un equipo: "Una cosa es representar a Israel, y otra que un equipo de Israel pase por aquí".

