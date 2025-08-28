Palestina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maria Chivite: "Ez da gauza bera Israelen alde egotea eta Israelgo taldea izatea"

Maria Chivite critica la protesta en contra de Israel-Premier Tech
18:00 - 20:00
Maria Chivite. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivitek gaitzetsi ditu Espainiako Itzulian Israel-Premier Tech Israelgo taldearen aurkako protestak. Nafarroako Gobernuko presidenteak argi adierazi du bere iritzia: "Ez da gauza bera Israelen alde egotea eta Israelgo taldea izatea".

Palestina Gizartea Katalunia Israel Iruñea Espainia Nafarroa Gazako Zerrenda

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elgarresta, Bakioko jaietan gaueko ekitaldiak kentzeari buruz: “Prebentzioaren dimentsiotik ez da ulertzen eta ez dugu zuzen ikusten”

Bakioko Udalak abuztuaren 29aren gaueko ekitaldiak bertan behera utzi ditu, “indarkeria areagotu” egin dela argudiatuta. Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak uste du eraso sexistak erdigunean jartzea positiboa dela, baina ez dago ados erabakiarekin. “Emakumeek espazio publikoa okupatu” behar dutela dio, “baldintza berdinekin eta segurtasun osoz”.

Gehiago kargatu