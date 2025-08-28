Guerra en Gaza
Más de 200 profesionales de la comunicación denuncian en Pamplona la "masacre" contra la prensa en Gaza

GRAFCAV2012. PAMPLONA, 28/08/2025.- Periodistas navarros visibilizan su apoyo a los profesionales de los medios de comunicación que realizan su labor en Palestina y a la libertad de prensa y su rechazo a los ataques de los que están siendo objeto. EFE/ Jesús Diges
Pamplona, esta tarde. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 200 kazetarik baino gehiagok salatu dute Iruñean Gazako prentsaren aurkako "sarraskia"

Los profesionales reunidos en la plaza del Castillo han leido un manifiesto que reclama tres medidas principales: el cese inmediato de los ataques contra periodistas y trabajadores de medios; la apertura de investigaciones internacionales independientes sobre cada asesinato; y garantías efectivas para la libre circulación y el trabajo de la prensa, tanto local como internacional, en todos los territorios afectados.

Franja de Gaza Palestina Periodismo Israel Sociedad

