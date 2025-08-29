Llega septiembre y regresan los horarios de invierno en transporte y OTA
Con la llegada de septiembre y el fin del periodo estival, los servicios de transporte público en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra recuperarán sus horarios de invierno desde el próximo lunes, 1 de septiembre. El ajuste responde al aumento de la demanda habitual tras las vacaciones, así como al inicio del curso académico.
En Bizkaia, por ejemplo, Metro Bilbao retomará sus frecuencias habituales en las líneas 1, 2 y 3, con trenes cada 2,5 minutos en el tronco común y entre 5 y 20 minutos según el origen o destino. Todos los horarios están disponibles en el apartado "próximos trenes" de su página web. Además, se van a ajustar los horarios de atención al cliente en sus oficinas.
Bizkaibus, Bilbobus y el tranvía de Bilbao también aplicarán sus horarios de invierno, con detalles disponibles en sus respectivas webs y apps oficiales. El tranvía, por ejemplo, ofrecerá frecuencia de 12 minutos los días laborables durante la mayor parte de la jornada y sábados por la tarde, mientras que los domingos se circulará cada 15 minutos.
En Gipuzkoa, tanto Lurraldebus como Dbus (Donostia/San Sebastián) reactivarán también sus servicios de invierno, con horarios que se pueden consultar en cualquier momento online y en el teléfono de atención al usuario.
En Álava, en el caso de Alavabus y los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz ofrecerán sus servicios adaptados a la nueva temporada, con información disponible en sus respectivas plataformas digitales. El tranvía de Vitoria-Gasteiz, por su parte, recuperará una frecuencia de paso de 15 minutos.
En Navarra, las villavesas del Transporte Urbano Comarcal también se adecuan a la demanda invernal, con horarios visibles en marquesinas y la web oficial. De este modo, el servicio se adapta al nuevo perfil de la demanda tras el periodo estival y el inicio del curso académico en la Comarca de Pamplona.
Por su parte, Renfe Cercanías mantendrá un horario similar al de verano, pero se recomienda consultar el planificador de viajes para conocer los detalles específicos según línea, ciudad y día de la semana.
La OTA recupera su funcionamiento habitual
Igualmente, el servicio de OTA volverá a sus horarios habituales tras las modificaciones aplicadas durante el verano. El regreso coincide con el aumento del tráfico urbano y la reactivación de la actividad laboral y académica.
En Bilbao, el servicio OTA funcionará nuevamente en horario completo. En el área residencial, el horario será de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00. En el área intensiva, el servicio se extenderá de 09:00 a 20:00 de lunes a viernes y de 09:00 a 14:00 los sábados.
En Donostia/San Sebastián, la principal novedad es el retorno de la viñeta de residente, que volverá a ser obligatoria desde el 1 de octubre. Durante septiembre, las 17 000 personas autorizadas recibirán por correo la nueva viñeta y un plano actualizado de zonas. Además, el Ayuntamiento ampliará la OTA a nuevas áreas como el entorno de Igara, Rodil-Ategorrieta y calles del Antiguo y Aiete.
En Vitoria-Gasteiz, además de recuperar el horario habitual desde el 1 de septiembre a las 10:00 horas, el servicio se ampliará a seis nuevos barrios desde el 15 de septiembre, regulando 11 000 nuevas plazas. También se eliminará el pronto pago en sanciones y los boletines en parabrisas, que pasarán a notificarse oficialmente.
En Pamplona/Iruña, la OTA retomó su funcionamiento habitual tras las fiestas de San Fermín, el pasado 15 de julio. Las zonas reguladas operan de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, y los sábados de 08:30 a 14:00. Los domingos y festivos el aparcamiento es gratuito, salvo en zonas especiales como la estación de tren o los aparcamientos de larga duración.
