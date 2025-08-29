KURTSO HASIERA

Irailarekin batera, neguko ordutegiak itzuliko dira garraio publikora eta TAO zerbitzura

TAO zerbitzua ohiko ordutegietara itzuliko da udan ezarritako aldaketen ondoren. Itzulera hiriko trafikoaren gorakadarekin eta lan-jardueraren gorakadarekin bat dator.

Lutxana trena ETS

Bilboko metroa. Artxiboko argazkia: EITB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

Urtero bezala, iraila iristearekin eta udako oporrak amaitzearekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) eta Nafarroako garraio publikoko zerbitzuek neguko ordutegiak berreskuratuko dituzte datorren astelehenetik aurrera. Hain zuzen ere, ikasturte berriarekin eta uda sasoiaren  amaierarekin bat dator neurria; joan-etorri gehiago espero baitira.

Bizkaian, adibidez, Metro Bilbaok 1., 2. eta 3. lineetako ohiko maiztasunei helduko die berriro, 2,5 minuturo trenen ardatz nagusian eta 5 eta 20 minutu bitartean, jatorria edo helmuga kontuan hartuta. Ordutegi guztiak bere webguneko "hurrengo trenak" atalean daude eskuragarri. Gainera, bezeroari arreta emateko ordutegiak egokituko dira bere bulegoetan. 

Bizkaibusek, Bilbobusek eta Bilboko tranbiak ere neguko ordutegiak ezarriko dituzte, bakoitzaren webgune eta app ofizialetan eskuragarri dauden xehetasunekin. Tranbiak, adibidez, 12 minutuko maiztasuna eskainiko du lanegunetan, lanaldiaren zatirik handienean, eta larunbat arratsaldeetan, eta igandeetan, 15 minutukoa.

Gipuzkoan, bai Lurraldebusek , bai Dbusek (Donostia) neguko zerbitzuak berraktibatuko dituzte, edozein unetan online eta erabiltzaileari arreta emateko telefonoan kontsulta daitezkeen ordutegiekin.

Araban, Alavabusen eta Gasteizko hiri-autobusen kasuan, denboraldi berrira egokitutako zerbitzuak eskainiko dituzte, bakoitzak bere plataforma digitalean eskuragarri duen informazioarekin.

Nafarroan, Eskualdeko Hiri Garraioko villavesak ere neguko eskarira egokituko dira, markesinetan eta bere webgunean ikus daitezkeen ordutegiekin. Horrela, zerbitzua eskarira egokituko da Iruñerriko ikasturtearen hasierarekin batera.

Bestalde, Renfe Aldirian ez da aldaketa handirik espero, eta udako ordutegiaren antzeko zerbitzua izango du, baina bidaia-planifikatzailea kontsultatzea gomendatzen da, linearen, hiriaren eta asteko egunaren araberako xehetasunak ezagutzeko.

TAOk ere ohiko funtzionamendua berreskuratuko du

Era berean, TAO zerbitzua ohiko ordutegietara itzuliko da, udan aplikatutako aldaketen ondoren. Neurria bat dator hiriko trafikoaren gorakadarekin eta lan-jarduera gorakadarekin zein ikasturtearen hasierarekin.

Bilbon, TAO zerbitzuak ohiko ordutegia izango du berriz ere. Bizitegi-eremuan, ordutegia astelehenetik ostiralera 09:00etatik 13:30era eta 15:00etatik 19:00etara izango da. Gune intentsiboan, zerbitzua 09:00etatik 20:00etara izango da astelehenetik ostiralera eta 09:00etatik 14:00etara larunbatetan.

Donostian, berrikuntza nagusia egoiliarren binetaren itzulera da, urriaren 1etik aurrera derrigorrezkoa izango dena. Irailean, 17.000 pertsona baimenduek postaz jasoko dituzte bineta berria eta eremuen plano eguneratua. Gainera, TAOa eremu berrietara zabalduko du, hala nola Igara ingurura, Arrabol-Ategorrietara eta Antiguako eta Aieteko kaleetara.

Gasteizen, irailaren 1etik TAO zerbitzua berreskuratzeaz gain, beste sei auzotara zabalduko da irailaren 15etik aurrera, 11.000 plaza berri arautuz. Halaber, laster ordaindu beharreko zehapenen ordainketa kenduko dira.

Iruñean, TAO zerbitzuak uztailaren 15ean ekin zion berriro bere ohiko funtzionamenduari, San Fermin jaien ondoren. Eremu arautuak astelehenetik ostiralera 08:30etik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara aritzen dira, eta larunbatetan 08:30etik 14:00etara. Igande eta jaiegunetan aparkalekua doakoa da, gune berezietan izan ezik, hala nola tren-geltokian edo iraupen luzeko aparkalekuetan.

