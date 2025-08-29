GAZA
Más de mil personas apoyan en Vitoria al pueblo palestino y piden un boicot a Israel

Más de un millar de personas se han manifestado por el centro de Vitoria este viernes para mostrar su apoyo al pueblo palestino y exigir un boicot a Israel.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

La marcha ha transcurrido tras una pancarta en la que se leían varios eslóganes como 'Palestina aske!' (Palestina libre), 'Stop holocausto' y 'Sionismo criminal' que han portado varias personas, entre ellas niños de origen palestino.

