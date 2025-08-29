GAZA
Mila pertsonak baino gehiagok babesa adierazi diote palestinar herriari Gasteizen, eta Israeli boikot egiteko eskatu dute

Más de un millar de personas se han manifestado por el centro de Vitoria este viernes para mostrar su apoyo al pueblo palestino y exigir un boicot a Israel.
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Besteak beste, 'Palestina aske', 'Holokaustoa gelditu' eta 'Sionismo kriminala' oihuak entzun dira ibilbidean zehar. Protesta jendetsuan parte hartu duten ehunka herritarren artean jatorri palestinarreko haur batzuk ere egon dira.

GRAFCAV2012. PAMPLONA, 28/08/2025.- Periodistas navarros visibilizan su apoyo a los profesionales de los medios de comunicación que realizan su labor en Palestina y a la libertad de prensa y su rechazo a los ataques de los que están siendo objeto. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Duela  min.

200 komunikazio-profesionalek prentsaren aurkako Gazako sarraskia salatu dute Iruñean 

Gazteluko plazan bildutako profesionalek manifestu bat irakurri dute hiru neurri nagusi eskatzeko: kazetarien eta hedabideetako langileen aurkako erasoak berehala bertan behera uztea; hilketa bakoitzari buruzko nazioarteko ikerketa independenteak irekitzea; eta kaltetutako lurralde guztietan prentsak, tokikoak zein nazioartekoak, askatasunez zirkulatzeko eta lan egiteko berme eraginkorrak ematea.
