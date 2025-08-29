Mila pertsonak baino gehiagok babesa adierazi diote palestinar herriari Gasteizen, eta Israeli boikot egiteko eskatu dute
Besteak beste, 'Palestina aske', 'Holokaustoa gelditu' eta 'Sionismo kriminala' oihuak entzun dira ibilbidean zehar. Protesta jendetsuan parte hartu duten ehunka herritarren artean jatorri palestinarreko haur batzuk ere egon dira.
'Koala anaiak' taldeko kide bat atxilotu dute Bilbon, bilatzeko eta atxilotzeko agindua baitzuen
Trafikoko arau-hauste bat egin ostean geldiarazi dute, hainbat hilabetez desagertuta egon ondoren, nahiz eta espetxeratzeko agindua izan Alexandru Ionita hiltzen saiatzeagatik.
Gaur ez dago sute aktiborik Asturiasen eta Galizian, baso-suteak piztu zirenetik lehen aldiz
Eguraldiaren aldaketak eta suhiltzaileen lanek sute handiak kontrolatzen lagundu dute.
Motorzale bat larri zauritu da N-634 errepidean, Deban, auto baten aurka talka eginda
Istripua arratsaldeko 20:15ean gertatu da, eta zauritua Donostia Ospitalera eraman dute anbulantzia batean, larri zaurituta.
Gernika-Palestinak lapiko-protestak deitu ditu irailaren 5erako, Gazako egoerak okerrera egin duela-eta
Kontzentrazioak 19:00etan izango dira, Hego Euskal Herriko udaletxeen aurrean. Merkataritza harremanak eteteko eta Israel isolatzeko zigorrak martxan jartzeko eskatu du.
Bilboko Udalaren bertsioa gezurtatuz, Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorrek ziurtatu dute soilik lehenari egin ziotela agertoki alternatiboaren eskaintza
Itziar Urtasun zinegotziak esan du plaza Biribilean aritzea proposatu ziela, eta artistak izan zirela eskaintzari "uko" egin ziotenak.
200 komunikazio-profesionalek prentsaren aurkako Gazako sarraskia salatu dute Iruñean
Gazteluko plazan bildutako profesionalek manifestu bat irakurri dute hiru neurri nagusi eskatzeko: kazetarien eta hedabideetako langileen aurkako erasoak berehala bertan behera uztea; hilketa bakoitzari buruzko nazioarteko ikerketa independenteak irekitzea; eta kaltetutako lurralde guztietan prentsak, tokikoak zein nazioartekoak, askatasunez zirkulatzeko eta lan egiteko berme eraginkorrak ematea.
Tenerifen porturatutako Open Arms "negreroen" itsasontzia "konfiskatzea eta hondoratzea" eskatu du Abascalek
Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen ustez, Voxeko buruzagiaren adierazpenak "benetako faxista" batenak dira.
Bilboko Udalak dio Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorri eskaini ziela plaza Biribilean aritzea, baina haiek "ezetz" esan zutela
Montaketak, Abandoibarreko agertokia muntatzeaz arduratzen den enpresa, zigortuko dute kontratuaren % 10arekin (8.250 euro), ez diote emakida 2026rako luzatuko eta kalte-galerak eskatuko dituzte.
Gizon baten gorpua aurkitu dute Santurtziko portuko uretan
Herritar baten abisua jaso ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak, Ertzaintza, Santurtziko Udaltzaingoa eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira. Suhiltzaileek uretara salto egin dute gizona ateratzeko, baina bertan zegoen medikuak pertsona horren heriotza baieztatu du.