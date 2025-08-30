Hoy es noticia
Uharte Arakil celebra este domingo la 57 edición del Artzai Eguna

El concurso de quesos del Artzai Eguna en Uharte Arakil adoptará el nombre de José Mari Ustarroz, en reconocimiento a la labor del expresidente de la DO Queso Idiazabal fallecido recientemente.
Imagen de archivo de un Artzai Eguna. Captura de imagen de un vídeo de EITB.
Agencias | EITB

Última actualización

La localidad de Uharte Arakil celebra este domingo la emblemática fiesta del Artzai Eguna, Considerada como Fiesta de Interés Turístico de Navarra desde el año  2012 y cita de referencia dedicada al pastoreo y la oveja latxa, con los tradicionales concursos de quesos y perros pastores.

Esta edición estará marcada por el sentido homenaje que la fiesta tiene previsto rendir al histórico José Mari Ustarroz, persona muy querida en el sector, presidente de la DO Idiazabal durante casi dos décadas, presidente de la Cofradía de San Miguel de Aralar e impulsor del Día del Pastor de Uharte Arakil hace ya 57 años, quien falleció hace tres meses.

Además de los conocidos concursos de queso (del que sale el campeón de Nafarroa), concurso de perros pastores, esquileo, raza latxa y guiso, se pueden apreciar actividades y demostraciones difíciles de observar fuera de este día, como es la elaboración del queso artesano en su proceso integral, la elaboración de los kaikus, (actividad exclusiva del territorio de Navarra), cuero, la lana, los cencerros y el brezo en las escobas tradicionales, que son actividades tradicionales ligadas a la oveja.

También se podrá disfrutar de la feria de productos artesanos, como queso, miel, pan y otros productos de la tierra a lo largo de la mañana.

