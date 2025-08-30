Artzai Egunaren 57. edizioa ospatuko dute Uharte Arakilen igande honetan
Uharte Arakilen egingo den Artzai Eguneko gazta lehiaketak Jose Mari Ustarroz izena hartuko du, duela gutxi hil zen Idiazabal Gaztaren Jatorrizko Deiturako presidente ohiaren lana eskertzeko.
Uharte Arakileko Artzai Eguna ospatuko da igande honetan. 2012an Nafarroako Interes Turistikoko Jai izendatu zena, artzaintzari eta ardi latxari eskainitako erreferentziazko hitzordua da Euskal Herrian eta oso ezagunak dira bertan ospatzen diren artzain gazta eta txakur lehiaketak.
Aurtengo edizioak Jose Mari Ustarroz omenduko du, sektorean oso maitatua zen gizona. Duela hiru hilabete hil zen Idiazabal Jatorri Deiturako presidentea izandakoa ia bi hamarkadatan, Aralarko San Migel Kofradiako lehendakari ere izan zena, baita Uharte Arakilgo Artzain Egunaren bultzatzaile ere.
Gazta lehiaketaz gain (Nafarroako txapelduna bertan izendatzen da), artzain-txakurren lehiaketa, ile-moztea, latxa arraza ezagutzeko jarduerak eta egun honetatik kanpo ikusteko zailak diren jarduerak eta erakustaldiak izango dira, hala nola artisau-gazta bere prozesu integralean eta kaikuak nola egiten diren, besteak beste.
Artisau produktuen azokaz ere gozatu ahal izango da goizean zehar.
Otsagabiak 100 urte atzera egin du, 1925era, Orhipean jaiarekin
Nafarroako herrian Orhipean jaia ospatu dute larunbat honetan, antzinako lanbide eta tradizioak erakutsiz.
Babes Zibilak oraindik aktibo dauden fokuen "bilakaera ona" nabarmendu du, eta sute-bolada amaitzear dela uste du
Gaztela eta Leonen sei sute aktibo daude oraindik, larritasun gorenekorik ez, eta 1. mailako bat dago Almerian, Lubrin udalerrian.
Urbiako ostatuak 100 urte bete ditu gaur, mendeurren gazi-gozoa, itxita baitago duela bi astetik
1925eko abuztuaren 30ean zabaldu zen Urbiako fonda, 100 urte hauetan hamaika mendizale hartu ditu, goxo eta beso-zabalik. Mendeurrena, ordea, ateak itxita igaroko da, orain arte ostatua zeramatenek utzi egin baitute, eta kontsezioa dutenek hura martxan jarriko duten lagun berrien bila dabiltza.
Vueltak gorabeherak eragingo ditu irailaren 3an Bizkaiko errepideetan
2025eko Vueltaren 11. etapa irailaren 3an, asteazkena, hasi eta amaituko da Bilbon. Mozketak 12:40an hasi eta 17:20 aldera arte izango dira, antolatzaileek egindako aurreikuspenen arabera.
Mazonen aurkako hamargarren protestak GOIDIaren 228 biktimak omendu ditu
Gaur 10 hilabete bete dira GOIDIak Valentzia kolpatu zuenetik, eta haserrea nabaria da oraindik erkidego horretako kaleetan. "Mazon, dimisioa" lelopean, milaka pertsona mobilizatu dira hamargarren aldiz Valentzian. 228 pertsona hil ziren eta milaka familiak etxeak galdu zituzten. 304 egun geroago, horietako asko Gobernuaren laguntzen zain daude oraindik.
9 urteko haur bat zauritu da martxan zihoan villavesa batetik erorita, akats mekaniko baten ondorioz
Istripua 14:04an gertatu da, Sadar kalean. Ibilgailuko atea ustekabean ireki da, eta adingabea, atearen kontra zegoena, kanpora erori da. Haurra ateari katigatuta geratu da, eta hainbat metroz arrastan joan da, harik eta gidariak autobusa gelditzea lortu duen arte.
Milaka ibilgailu berrikusteko deia egin dute hainbat auto etxek, airbagetan arazoak izan ditzaketelako
Dozena bat pasatxo marka biltzen dituen Stellantis taldea erabiltzaileei gutunak bidaltzen ari da, Takata markako airbag akastunak direla eta.
8 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira AP-8an, Deban, istripu baten ondorioz
Kaltetutako ibilgailuak erretiratu ondoren, zirkulazioa normaltasunera itzuli da. 17:45ean, 7 kilometroko auto-ilarak sortu dira AP-8an, Irungo mugan.
Euskarabideak "Euskera ahora" kanpainaren edizio berri bat aurkeztu du, helduek euskaraz ikastea sustatzeko
Aurten, hasierako mailan (A1) izena ematen duten 16 urtetik gorako ikasleek matrikula doan edo ia doan izango dute, Euskarabidearen dirulaguntzei esker.