Artzai Egunaren 57. edizioa ospatuko dute Uharte Arakilen igande honetan

Uharte Arakilen egingo den Artzai Eguneko gazta lehiaketak Jose Mari Ustarroz izena hartuko du, duela gutxi hil zen Idiazabal Gaztaren Jatorrizko Deiturako presidente ohiaren lana eskertzeko.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Uharte Arakileko Artzai Eguna ospatuko da igande honetan. 2012an Nafarroako Interes Turistikoko Jai izendatu zena, artzaintzari eta ardi latxari eskainitako erreferentziazko hitzordua da Euskal Herrian eta oso ezagunak dira bertan ospatzen diren artzain gazta eta txakur lehiaketak.

Aurtengo edizioak Jose Mari Ustarroz omenduko du, sektorean oso maitatua zen gizona.  Duela hiru hilabete hil zen Idiazabal Jatorri Deiturako presidentea izandakoa ia bi hamarkadatan, Aralarko San Migel Kofradiako lehendakari ere izan zena, baita Uharte Arakilgo Artzain Egunaren bultzatzaile ere.

Gazta lehiaketaz gain (Nafarroako txapelduna bertan izendatzen da), artzain-txakurren lehiaketa, ile-moztea, latxa arraza ezagutzeko jarduerak eta egun honetatik kanpo ikusteko zailak diren jarduerak eta erakustaldiak izango dira, hala nola artisau-gazta bere prozesu integralean eta kaikuak nola egiten diren, besteak beste.

Artisau produktuen azokaz ere gozatu ahal izango da goizean zehar.

