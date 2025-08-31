31 de agosto
Se cumplen 212 años del asalto y quema de Donostia por las tropas inglesas y portuguesas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 212 urte, Ingelesek eta Portugaldarrek Donostia erre zutenetik
EITB

Como cada año, se han organizado actos en memori de las personas fallecidas aquel 31 de agosto de 1813. Tras el oficio religioso, el Ayuntamiento de San Sebastián ha realizado una ofrenda floral en la Puerta del Mar. 

