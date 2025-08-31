Abuztuak 31
212 urte, Ingelesek eta Portugaldarrek Donostia erre zutenetik

18:00 - 20:00
EITB

Urtero legez ekitaldi ugarirekin oroitu dute gertakaria. Goizean, esaterako, Donostiako Udalak lore eskaintza egin du Itxas atean goizeko elizkizunaren ostean, 1813 hartan hil ziren donostiarren omenez. 

