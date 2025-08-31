Dos ciclistas heridos de pronóstico reservado en sendos atropellos en Navarra

Dos ciclistas han sufrido heridas de pronóstico reservado en sendos atropellos ocurridos este domingo en Valle de Egüés y Berrioplano.



El primero de los sucesos ha tenido lugar a las 14:15 horas en la Travesía las Eras 1 de Berrioplano donde ha sido atropellado un ciclista de 58 años, informa el 112-SOS Navarra.



El herido ha sido trasladado con una traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado al Hospital Universitario de Navarra. Hasta el lugar del accidente se han desplazados agentes de la Policía Foral y una ambulancia de soporte vital avanzado.



Posteriormente, a las 17:11 en la Avenida de la Unión Europea, en Sarriguren (Valle de Egüés), ha tenido lugar el segundo atropello. En este caso el ciclista de 51 años ha sufrido contusiones de pronóstico reservado.



Ha sido conducido una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Navarra. Desde emergencias se ha movilizado también a la Policía Foral.