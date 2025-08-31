TRAFIKO ISTRIPUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi txirrindulari ospitaleratu dituzte Nafarroan, pronostiko erreserbatuarekin, auto banak harrapatuta

58 eta 51 urteko bi gizonek kolpe larriak jasan dituzte eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte bi zirkulazio-istripuren ondorioz, bata Eguesibarren gertatu da eta bestea Berriobeitin.

20230112142322_nafarroa-medikuak-ospitalea-hospital-navarra_
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bi txirrindulari ospitaleratu dituzte igande honetan, pronostiko erreserbatuko zauriekin, Eguesibarren eta Berriobeitin izandako harrapaketen ondorioz.

Lehenengo istripua 14:15ean izan da, Berriobeitiko Larrainak 1 zeharkalean. 58 urteko txirrindulari bat harrapatu du bertan auto batek, 112-SOS Nafarroak jakitera eman duenez.

Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, traumatismo kraneoentzefalikoarekin. Istripuaren tokira foruzainak eta bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat joan dira.

Ondoren, 17:11n, Sarrigurenen (Eguesibar), Europar Batasunaren etorbidean, beste istripu bat gertatu da. 51 urteko txirrindularia harrapatu du auto batek eta pronostiko erreserbatuko zauriak jasan ditu. Zauritua oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia batean eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. 

Larrialdietako zerbitzuek Foruzaingoa ere mobilizatu dute.

Trafiko Istripuak Trafikoa Trafiko istripuen biktimak Nafarroa Eguesibar Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu