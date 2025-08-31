El homenaje a Jose Mari Ustarroz marca un Artzai Eguna con 'Infernuko Gazta', de Lekaroz como mejor queso

El Artzai Eguna ha celebrado este domingo su 57ª edición con una asistencia multitudinaria en Uharte Arakil, donde se ha rendido un emotivo homenaje a Jose Mari Ustarroz, histórico referente del certamen.

En el apartado competitivo, el 44º concurso de queso elaborado con leche cruda de oveja latxa ha coronado a Infernuko Gazta, de Lekaroz, como mejor queso de Navarra. La pieza ganadora ha alcanzado los 4950 euros en la subasta, adjudicada a Jamones Romero de Pamplona, en un acto pasado por agua. En la categoría ecológica, el premio ha recaído en Ultxama Gazta, de Dorrao.

Además, se ha celebrado el concurso de guiso de oveja, que ha ganado la sociedad Gazteluleku de Iruña, además de pruebas de esquileo y el concurso de perros pastor.



Desde la organización, Aralar Mendi Elkartea ha destacado que la jornada "ha superado las expectativas de asistencia y apoyo al sector", en un día en el que “Uharte Arakil se quedó pequeño” para acoger a público y visitantes.



