Jose Mari Ustarroz eta Lekarozko 'Infernuko Gazta' Artzai Eguneko protagonista
4.950 euro ordaindu dituzte 44. Gazta Lehiaketako gazta irabazlearengatik. Euria ere izan den arren, Aralar Mendi Elkartea pozik agertu da aurreikuspen guztiak gaindituta, "txiki geratu" delako Uharte Arakil.
57. Artzai Eguna ospatu du igande honetan Uharte Arakilen eta urtero bezala, jendetza bildu da bertan. Aurtengoan protagonista berezia izan du, eta omenaldi hunkigarria egin diote Jose Mari Ustarroz, Artzain Eguneko erreferente historikoari.
Lehiaketei dagokionez, ardi latxaren esne gordinarekin egindako gaztaren 44. lehiaketa Lekarozko Infernuko Gaztak irabazi du, Nafarroako gaztarik onenaren atalean. Txapeldunak 4.950 euro jaso ditu Iruñeko Jamones Romerok irabazitako enkantean. Kategoria ekologikoan, Dorraoko Ultxama Gaztak jaso du saria.
Gainera, ardi-gisatu lehiaketa egin da (Iruñeko Gazteluleku elkarteak irabazi du), baita ile-mozte probak eta artzain txakurren lehiaketa ere.
