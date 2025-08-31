Fallece una mujer y tres personas resultan heridas en un accidente de coche en Lemoa

Una mujer ha fallecido y tres personas más han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la N-240 a la altura del municipio de Lemoa, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Hacia las 01:40 horas, dos turismos han sufrido un accidente, y debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro, una mujer, de 33 años de edad, ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas y evacuadas al Hospital de Cruces.

La vía ha permanecido cortada en ambos sentidos de la circulación hasta las 05:30 horas, momento en el que la carretera ha vuelto a abrirse.

La Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de este fatal accidente.