Emakume bat hil eta hiru pertsona zauritu dira Lemoan izandako auto-istripu batean

Ezbeharra 01:40 aldera gertatu da, Ertzaintza ikertzen ari den arrazoiengatik.
Emakume bat hil da eta beste hiru pertsona zauritu dira N-240 errepidean, Lemoan (Bizkaia), bi autok talka eginda, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

01:40 aldera, bi autok istripua izan dute, eta istripuan izandako lesio larrien ondorioz, 33 urteko emakume bat hil da eta beste hiru pertsona zauritu dira. Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte.

Errepidea itxita egon da zirkulazioaren bi noranzkoetan 05:30ak arte, eta orduan ireki dute berriro errepidea.

Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitateak ikerketa abiatu du istripu horren inguruabarrak argitzeko.

