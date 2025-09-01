Hallan un cadáver flotando en la ría en Barakaldo

Un cadáver ha sido localizado flotando en aguas de la ría en Barakaldo (Bizkaia), en la zona de Urban Galindo, a primera hora de la tarde de este martes, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Sobre las 16:50 horas, una persona que paseaba por el borde de la ría ha visto en el cauce lo que creía que podía ser un cuerpo, boca abajo, y ha avisado al teléfono de emergencias 112. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza, la Policía Municipal de Barakaldo y servicios de emergencia y rescate.

Fuentes del Ayuntamiento de Barakaldo han señalado que se trata del cuerpo de una mujer de "muy avanzada edad".

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que la persona ha podido precipitarse a la ría. Una vez rescatado, ha sido trasladado al Instituto vasco de Medicina Legal (IVML) de Bilbao, donde se le practicará la autopsia en busca de datos que puedan aclarar la causa de la muerte.