Gorpu bat aurkitu dute Barakaldoko itsasadarrean

Barakaldoko Udaleko iturriek adin nagusiko emakume baten gorpua dela baieztatu dute. Arratsaldeko 16:50ak aldera aurkitu dute eta, uretatik atera ondoren, Bilboko Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute autopsia egiteko.

Artxiboko irudia: Ibaizabal itsasadarra. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, gorpu bat aurkitu dute Barakaldoko (Bizkaia) itsasadarreko uretan, Urban Galindo inguruan, astearte arratsaldeko lehen orduan.

16:50 aldera, itsasadarraren ertzetik paseatzen ari zen pertsona batek gorpu bat izan zitekeena ikusi du, ahuspez, eta 112 larrialdietarako telefonora deitu du. Ertzaintza, Udaltzainak eta larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira, gorpua erreskatatzeko.

Barakaldoko Udaleko iturriek adierazi dutenez, "adin nagusiko" emakume baten gorpua da.

Momentuz, dago argi nola erori den pertsona hori itsasadarrera. Gorpua erreskatatu ondoren, Bilboko Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundera (AMEE) eraman dute, eta autopsia egin eta heriotzaren arrazoia argitzeko.

