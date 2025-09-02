ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos heridos de pronóstico reservado en una colisión en la N-121-A en Bera

Un varón de 48 años ha quedado atrapado en el vehículo y ha sido liberado por efectivos de bomberos y conducido con politrauma al hospital de Donostia. El otro herido es un hombre de 37 años, quien también presenta politrauma, y ha sido trasladado al hospital de Irun.
Accidente en Bera
Dos personas han sufrido heridas de pronóstico reservado en una colisión frontolateral de dos vehículos que ha tenido lugar a las 06:19 horas de este martes a la altura del kilómetro 67,4 de la N-121-A, en Bera.

Como consecuencia del choque un varón de 48 años ha quedado atrapado en el vehículo y ha sido liberado por efectivos de bomberos y conducido con politrauma al hospital de Donostia-San Sebastián, según informa el 112-SOS Navarra.

El otro herido es un hombre de 37 años, quien también presenta politrauma, y ha sido trasladado al hospital de Irun.

Desde emergencias se ha movilizado a bomberos de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

Accidente en Bera
