La Policía Foral ha identificado a dos personas que participaban en una protesta contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta, a su paso por Lumbier (Navarra).

Un grupo de personas han portado banderas de Palestina al paso del pelotón ciclista, mientras coreaban Palestina askatu, y dos de ellas han sido identificadas tras colocarse en el centro de la calzada y entorpecer el paso de los corredores, según ha indicado la Policía Foral a EFE.

La 10ª etapa de la carrera ciclista ha unido Sendaviva, en Arguedas, y Larra-Belagua. Tanto movimientos sociales en solidaridad con Palestina como instituciones y partidos políticos han criticado la participación del equipo israelí en La Vuelta, al que consideran embajador del Estado sionista que blanquea el genocidio en Gaza y la ocupación israelí.