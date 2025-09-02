Palestina
Bi pertsona identifikatu dituzte Vueltan, Palestinari elkartasuna adierazteko protestan

Israel-Premier Tech taldeak lasterketan parte hartzea kritikatzeko eta genozidioaren aurrean Palestinako herriari babesa adierazteko protestak egin dituzte Vueltako 10. etapan, Nafarroan. Foruzaingoak txirrindularien ibilbidea oztopatzen ari ziren bi pertsona identifikatu ditu.

Foruzaingoak bi pertsona identifikatu ditu Irunberrin (Nafarroa), Vueltan Israel-Premier Tech txirrindulari taldearen parte-hartzearen aurkako protesta batean parte hartzen ari zirela.

Pertsona talde batek Palestinako banderak erakutsi ditu txirrindulariak aurretik igaro direnean eta Palestina askatu oihukatu dute. Foruzaingoak horietako bi identifikatu ditu, errepide erdian jarri eta txirrindularien pasabidea oztopatu dutelako, Poliziak EFE albiste agentziari adierazi dionez.

Espainiako Itzuliaren 10. etapak Sendaviva (Arguedas) eta Larra-Belagua lotu ditu. Hainbat mugimendu sozialek, erakunde eta alderdi politikok Palestinari elkartasuna adierazi diote eta gogor kritikatu dute Israelgo taldearen parte-hartzea, Estatu sionista eta genozidioa zuritzeko mugimendutzat hartzen baitute.

