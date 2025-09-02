Dos jóvenes han muerto esta madrugada en un accidente de tráfico en la localidad alavesa de Okondo. Otros dos jóvenes han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave.

El siniestro se ha producido cuando el turismo en el que viajaban los cuatro jóvenes se ha salido de la calzada y ha volcado en una carretera del municipio. Como consecuencia del accidente, el conductor ha fallecido en el lugar, mientras que otros dos jóvenes han resultado heridos de gravedad (uno de ellos ha muerto en el hospital) y otro más presenta lesiones de carácter leve.

El accidente ha tenido lugar pasados unos minutos de la una de la madrugada en la carretera A-3632 a su paso por el municipio de Okondo.

En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas. Los dos varones han resultado heridos de mayor gravedad y han tenido que ser rescatados del vehículo por los bomberos de Llodio.

Los servicios sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar pero uno de ellos ha fallecido en el lugar y el otro ha fallecido en el hospital

Como consecuencia del accidente, la carretera ha quedado totalmente cortada y se ha abierto al tráfico a las cinco y media de la mañana.

El alcalde de Orozko, Jon Escuza, ha destacado en Radio Vitoria que el pueblo se encuentra consternado y que él personalmente conocía a los dos fallecidos.

El ayuntamiento de Okondo ha convocado un pleno extraordinario para las 15:00 horas en el que decretará tres días de luto oficial por el accidente mortal de esta madrugada.