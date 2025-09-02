Fallecen dos jóvenes y otro resulta herido de gravedad en un accidente de tráfico en Okondo
El conductor, de 19 años, ha fallecido en el lugar, mientras que otro joven ha muerto en el hospital. Además, hay un herido de gravedad y un cuarto pasajero presenta lesiones de carácter leve.
Dos jóvenes han muerto esta madrugada en un accidente de tráfico en la localidad alavesa de Okondo. Otros dos jóvenes han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave.
El siniestro se ha producido cuando el turismo en el que viajaban los cuatro jóvenes se ha salido de la calzada y ha volcado en una carretera del municipio. Como consecuencia del accidente, el conductor ha fallecido en el lugar, mientras que otros dos jóvenes han resultado heridos de gravedad (uno de ellos ha muerto en el hospital) y otro más presenta lesiones de carácter leve.
El accidente ha tenido lugar pasados unos minutos de la una de la madrugada en la carretera A-3632 a su paso por el municipio de Okondo.
En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas. Los dos varones han resultado heridos de mayor gravedad y han tenido que ser rescatados del vehículo por los bomberos de Llodio.
Los servicios sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar pero uno de ellos ha fallecido en el lugar y el otro ha fallecido en el hospital
Como consecuencia del accidente, la carretera ha quedado totalmente cortada y se ha abierto al tráfico a las cinco y media de la mañana.
El alcalde de Orozko, Jon Escuza, ha destacado en Radio Vitoria que el pueblo se encuentra consternado y que él personalmente conocía a los dos fallecidos.
El ayuntamiento de Okondo ha convocado un pleno extraordinario para las 15:00 horas en el que decretará tres días de luto oficial por el accidente mortal de esta madrugada.
Más noticias sobre sociedad
Más de mil millones de personas sufren problemas de salud mental en el mundo, según la OMS
Se correspondería con el 14 % de la población mundial. La mayoría, además, vive en países de ingresos bajos y medios. La pandemia ha agravado las diferencias de género, aumentándose un 30 % los trastornos mentales en mujeres. Son algunas de las conclusiones del informe 'World mental health today' de la Organización Mundial de la Salud.
La Global Sumud Flotilla va, nuevamente, rumbo a Gaza
Tras regresar al puerto de Barcelona por el mal tiempo, ha vuelto a partir la noche del lunes, cuando las previsiones meteorológicas lo han permitido.
Hallan un cadáver flotando en la ría en Barakaldo
Fuentes del Ayuntamiento de Barakaldo han señalado que se trata del cuerpo de una mujer de "muy avanzada edad". Tras ser rescatado, ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de Bilbao para realizar la autopsia.
Comienza el curso escolar en Iparralde, con cursos sobre inteligencia artificial como novedad
Cerca de 50 000 alumnas y alumnos han regresado a las aulas. El Ministerio de Educación nombrará representantes en todos los territorios para atender más de cerca la salud mental de los estudiantes.
Vitoria-Gasteiz se convierte hasta el sábado en capital del mundo televisivo
Hoy arranca la 17ª edición del FesTVal. Las cadenas de todo el Estado presentarán sus novedades y no hay estrella que, de aquí al sábado, no se pasee por su alfombra naranja.
El calor deja 114 muertos este verano en Euskadi, 52 más que en 2024
En agosto se han contabilizado 74 muertes, la mayoría entre los días 11 y 22, los días más calurosos.
Trabajadores de EITB se suman a la acción global de Reporteros sin Fronteras contra el asesinato de periodistas en Gaza
Más de 200 medios de comunicación de 50 países se han sumado este lunes a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.
Fallece una persona tras la colisión frontal de dos vehículos en el puerto de Azazeta
Otra persona, que ha tenido que ser liberada por los bomberos del interior de uno de los vehículos, ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu. El siniestro ha provocado el corte de la vía, la carretera A-132, en ambos sentidos hasta la retirada de los vehículos y limpieza de la misma.
La flotilla que partió de Barcelona rumbo a Gaza se ve obligada a regresar por el mal tiempo
La mala mar impidió que las embarcaciones avanzaran y permanecerán en el litoral barcelonés hasta que mejoren las condiciones.