TRAFIKO-ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi gazte hil dira, eta bat larri zauritu, auto-istripuz, Okondon

Autoaren gidaria tokian bertan hil da, eta beste gaztea, ospitalean. Bat larri zauritu da, eta laugarrenak zauri arinak ditu.

accidente istripua okondo
author image

EITB

Azken eguneratzea

19 urteko gazte bat hil da gaur goizaldean, auto-istripuz, Okondon (Araba). Beste bat ospitalean hil da, istripuaren ondorioz.

Lau gazteak zihoazen autoa errepidetik atera eta udalerriko errepide batean irauli da. Istripuaren ondorioz, 19 urteko gidaria bertan hil da, eta beste bat ospitalean zendu da. Beste gazte bat larri zauritu da eta beste batek zauri arinak ditu.

Larrialdietako zerbitzuak istripuaren tokira bertaratu dira eta zaurituak ospitalera eraman dituzte. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren arrazoiak argitzeko.

Istripua goizaldeko ordu bata aldera gertatu da, A-3632 errepidean, Okondo parean.

Barruan lau gazte zihoazen, bi mutil eta bi neska. Mutilak zauritu dira larrien, eta Laudioko suhiltzaileek ibilgailutik atera behar izan dituzte.

Osasun-zerbitzuek bihotz-biriketako bizkortzea egin diote larrien zegoenari, baina bertan hil da. Bestea ospitalean hil da.

Jon Escuza Orozkoko alkateak Radio Vitorian nabarmendu duenez, herria atsekabetuta dago; bi hildakoak ezagutzen zituen.

Okondoko Udalak ezohiko osoko bilkura deitu du 15:00etarako, eta hiru dolu-egun ofizial ezarriko ditu, gaur goizaldeko istripua dela eta.

Araba Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu