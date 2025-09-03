Tráfico
Cinco personas heridas, tres de ellas menores de edad, tras colisionar dos coches en Valtierra

El siniestro se ha producido este martes por la tarde en el punto kilométrico 72,4 de la carretera N-121, cuando ambos vehículos han chocado en un cruce. Una de las heridas, una joven de 16 años, ha tenido que ser liberada por los bomberos del interior de uno de los vehículos.
Cinco heridos tras colisionar dos coches en Valtierra
Imagen del siniestro. Foto: Bomberos y Bomberas de Navarra (red social X)
Euskaraz irakurri: Bost pertsona, horietako hiru adingabe, zauritu dira Valtierran, bi autok elkarren kontra talka egin ostean
author image

EITB

Última actualización

Cinco personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas de diversa consideración la tarde del martes tras colisionar dos vehículos en la carretera N-121 en Valtierra (Navarra).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 20:43 horas del martes, informa en un comunicado.

Hasta el  lugar de los hechos se ha desplazado a efectivos de bomberos de los parques de Peralta y Tudela, al equipo médico de Valtierra, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), tres ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y al Guardia Civil.

El accidente se produjo en el punto kilométrico 72,4 de la carretera N-121, en el término municipal de Valtierra, cuando ambos vehículos colisionaron en un cruce. Tras liberar los bomberos a una joven de 16 años que se encontraba atrapada en uno de los vehículos, los servicios de emergencia trasladaron a cinco personas al Hospital Reina Sofía de Tudela.

La ambulancia de soporte vital avanzado trasladó a esta joven, que sufre politrauma con pronóstico grave. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Las ambulancias de soporte vital básico trasladaron a Tudela a un niño de 8 años, con heridas leves, para observación; a una mujer de 46 años, también para observación; a una mujer de 16 años, con contusiones (pronóstico leve); y a una mujer de 22 años con contusión torácica y trauma en cara (leve). 

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.

