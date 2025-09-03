Trafikoa
Bost pertsona zauritu dira Valtierran, bi autok elkarren kontra talka eginda

Istripua astearte arratsaldean gertatu da, N-121 errepidearen 72,4 kilometroan. Gurutze-bide batean bi ibilgailuk elkarren kontra talka egin dute. Suhiltzaileek 16 urteko gazte bat autotik atera behar izan dute, harrapatuta zegoelako.

Ezbeharraren irudia. Argazkia: Nafarroako suhiltzaileak (X sare soziala)
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bost pertsona, tartean hiru adingabe, zauritu dira astearte arratsalde honetan N-121 errepidean, trafiko-istripuz, Valtierra parean (Nafarroa). SOS Nafarroak ohar bidez jakitera eman duenez, bi autok elkarren aurka talka egin dute, astearte honetako 20:43ak aldera.

Istripuaren berri jaso dutenean, Peralta eta Tuterako suhiltzaileak, Valtierrako mediku-talde bat, anbulantzia medikalizatu bat, oinarrizko bizi-euskarridun hiru anbulantzia, Foruzaingoko eta Guardia Zibileko patruilak bertaratu dira.

Ezbeharra N-121 errepidearen 72,4 kilometroan jazo da, Valtierra parean. Bi ibilgailuk elkarren kontra jo dutegurutze-bide batean. Suhiltzaileek 16 urteko gazte bat autotik atera behar izan dute, ezin irten zegoelako, harrapatuta. Zauri larriak ditu eta Nafarroako Ospitalera eraman dute.

Gainerako zaurituak Tuterara eraman dituzte, Sofia Erregina Ospitalera: zauri arinak dituen 8 urteko haur bat, 46 urteko emakumezko bat (behaketan dago), kolpeak dituen 16 urteko gaztea eta toraxean eta aurpegian zauriak dituen 22 urteko emakumezkoa.

Guardia Zibilak ikerketa abiatu du, istripuaren nondik norakoak argitzeko.  

