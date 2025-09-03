Condenado a un año de cárcel y dos sin ir al fútbol por los insultos racistas a Iñaki Williams
El aficionado acusado de proferir insultos racistas a Iñaki Williams ha aceptado este miércoles un año de cárcel y dos sin ir al fútbol por increpar con gritos y gestos racistas al futbolista del Athletic de Bilbao en un partido de La Liga en el estadio de Cornellà-El Prat en enero de 2020.
El acusado ha aceptado ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona una condena de un año de prisión y multa de 1086 euros por un delito de incitación al odio, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente le pedía una pena de dos años de cárcel, así como con LaLiga, que ejerce la acusación en la causa.
En el momento en el que Iñaki Williams fue sustituido del terreno de juego, sobre las 14:30 horas, el jugador recibió abucheos en forma de cánticos por parte de un grupo de espectadores, entre los que se encontraba el acusado.
Ese colectivo simuló gestos y sonidos de primates, un hecho que la Fiscalía dice que es "público y notorio" que se ha repetido por parte de grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra.
Lo hicieron, según el ministerio público, "obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador", profiriendo gritos racistas y escenificando gestos de menosprecio hacia su persona, unos hechos que generaron sentimientos de frustración, vergüenza y humillación en Williams.
Los hechos tuvieron "un gran impacto y repercusión" en las redes sociales, por lo que la Fiscalía entiende que se trata de un delito contra el ejercicio de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en su modalidad de lesión contra la dignidad de las personas por motivos racistas y en concurso de normas con un delito contra la integridad moral.
