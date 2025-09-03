EPAIKETA
Urtebeteko espetxe zigorra eta futbol zelaietara bi urtez sartzeko debekua, Iñaki Williamsi irain arrazistak egiteagatik

Fiskaltzarekin akordio batera iritsita, akusatuak gertaerak aitortu egin ditu. Hala, hasierako zigor eskaera murriztu diote, eta irain arrazistak egiteagatik bete beharko ez duen urtebeteko espetxe zigorra ezarri diote. Epaileak 1.080 euroko kalte-ordaina eta futbol zelaietara bi urtez sartzeko debekua ezarri dio.

Iñaki Williams, artxiboko irudi batean

EITB

Azken eguneratzea

Urtebeteko espetxe zigorra eta futbol zelaietara bi urtez sartzeko debekua ezarri diote Iñaki Williams Athleticeko jokalariari irain arrazistak egin zizkion Espanyol futbol taldeko zaleari. Fiskaltzarekin akordio batera iritsita, akusatuak gertaerak aitortu ditu, alegia, 2020an Cornellà-El Prat futbol zelaian Ligako partida batean Williamsi irain arrazistak egin zizkiola.

Ondorioz, hasierako zigor eskaera murriztu da, eta irain arrazistak egiteagatik bete beharko ez duen urtebeteko espetxe zigorra ezarri diote, 1.080 euroko kalte-ordaina, lau urtez irakaskuntzan lan egiteko eta futbol zelaietara bi urtez sartzeko debekua.

Fiskaltzak, hasiera batean, bi urteko espetxe-zigorra eskatu zuen, bost urtez futbol-estadioetara joatea debekatzea eta 5.400 euroko isuna.

Iñaki Williamsi txistuak eta irainak bota zizkioten arratsaldeko 14:30ak aldera, partida jokatzen ari zela entrenatzaileak aldaketa eskatu eta zelaitik ateratzerako orduan. Hainbat zalek tximino soinuak egin zituzten, Iñaki Williams Athletickeko jokalariari zuzenduta.

Fiskaltzak uste du jarrera horiek "orokorrak eta nabarmenak" direla, eta hainbat herrialdetako zaleek azal beltzeko futbolariak publikoki iraintzen dituztela.

Ministerio publikoaren arabera, "jokalariaren azalaren kolore beltzari mespretxu" egin zioten, oihu arrazistak eginez eta haren kontrako mespretxuzko keinuak eginez. Gertakari horiek frustrazio, lotsa eta umiliazio sentimenduak eragin zizkioten Williamsi.

 

