La consejera de Educación del Gobierno Vaco, Begoña Pedrosa, ha adelantado este jueves en el programa “Boulevard” de Radio Euskadi que el equipo de trabajo que abordará el Pacto Social contra la Segregación en Euskadi se reunirá por primera vez la próxima semana, para reflexionar sobre el futuro de la Educación.

“Queremos finalizar el proceso para mayo y sentar las bases. En Educación siempre hay que mirar al futuro y tomar decisiones consensuadas, ya que tenemos un reto demográfico y un cambio social muy importante”, ha dicho.

Tal y como recoge la hoja de ruta pactada el pasado año, dicho pacto buscará el bienestar del alumnado y la mejoría de resultados académicos, que según ha señalado la consejera “la última foto que se publicará en otoño mostrará una ligera mejoría respecto a los datos del pasado curso”.

Sobre las novedades que traerá el nuevo curso escolar, Pedrosa ha indicado que reforzarán la mejora educativa con nuevas medidas, darán pasos para la desburocratización en los centros educativos y habrá más recursos para apoyar el refuerzo lingüístico.

“La detección de necesidades en Educación Especial va en aumento, por lo que hay que dotar el sistema de más recursos para atender a esa diversidad y personalizar más cada caso. Toca investigar en ese ámbito”, ha añadido.

También ha subrayado que a pesar de que cada vez hay menos alumnos y alumnas en las aulas, están llegando muchos niños y niñas de otros países. “En 2020-2021 entraron 2500 alumnos a lo largo del curso y en 2024-2025 casi 8000”, ha destacado.