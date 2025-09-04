Elkarrizketa Radio Euskadin
Pedrosa: "Segregazioaren aurkako lantaldea datorren astean bilduko da, Hezkuntzaren etorkizunari buruz hausnartzeko"

"Maiatzerako prozesua amaitu eta oinarriak ezarri nahi ditugu. Hezkuntzan etorkizunari begiratu behar zaio beti, eta adostutako erabakiak hartu egin behar dira, erronka demografiko eta aldaketa sozial oso handiak baititugu Euskadin", esan du Hezkuntza sailburuak.

Hezkuntza sailburua Radio Euskadiko "Boulevard" saioan

Begoña Pedrosa, Hezkuntza kontseilaria

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak Radio Euskadiko "Boulevard"saioan adierazi duenez, Euskadin segregazioaren aurkako ituna landuko duen lantaldea datorren astean bilduko da lehen aldiz, hezkuntzaren etorkizunari buruz hausnartzeko.

"Maiatzerako prozesua amaitu eta oinarriak ezarri nahi ditugu. Hezkuntzan etorkizunari begiratu behar zaio beti, eta adostutako erabakiak hartu behar dira, erronka demografiko eta aldaketa sozial oso handiak baititugu Euskadin", esan du.

Iaz hitzartutako bide-orriak jasotzen duen bezala, itun horrek ikasleen ongizatea eta emaitza akademikoen hobekuntza bilatuko ditu. Zentzu horretan, sailburuak aurreratu du udazkenean argitaratuko dituzten emaitzak "iazkoak baino hobeak" izango direla.

Ikasturte hasiberriak ekarriko dituen berrikuntzei dagokienez, Pedrosak adierazi du neurri berriak hartuko dituztela, ikastetxeetan desburokratizazioa bultzatzeko urratsak emango direla eta baliabide gehiago jarriko dituztela hizkuntza indartzeko bidean.

"Hezkuntza Berezian gero eta premia gehiago hautematen dira, eta, horrenbestez, baliabide gehiago behar ditu sistemak, aniztasun horri erantzuteko eta kasuan-kasuan jardunbidea egokia izan dadin", gaineratu du.

Azpimarratu duenez, ikasgeletan geroz eta ikasle gutxiago dauden arren, haur asko ari dira heltzen beste herrialde batzuetatik. "2020-2021eko ikasturtean zehar 2.500 ikasle iritsi ziren; eta 2024-2025ekoan, berriz, ia 8.000".

Gizartea



Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikuskizun handia prestatu du 90. urteurrena ospatzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da eitb.eus-en

'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisuala egingo du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak bilduko dituen taularatzea eginda. Gonbidatu izango dituzte, besteak beste, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da irrati bidez, eitb.eus-en eta GUAU plataforman, 21:00etatik aurrera.

BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Palestinarekin Elkartasuna plataformak elkarretaratzea deitu du arratsalderako Bilbon, Vueltako protestetan atxilotutakoei babesa adierazteko

Israelgo txirrindulari-taldearen aurkako protestek Vueltako helmuga hiru kilometro aurreratzera behartu zuten atzo Bilbon Kale Nagusian. Palestinarekin Elkartasuna plataformaren hitzetan, "Palestinak garaitu du", eta "IPT talde sionista kanporatzeko lehen urratsa" izan daiteke. Era berean, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak "Palestinaren aldeko ekintzak kriminalizatu izana" deitoratu du.

