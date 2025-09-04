Pedrosa: "Segregazioaren aurkako lantaldea datorren astean bilduko da, Hezkuntzaren etorkizunari buruz hausnartzeko"
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak Radio Euskadiko "Boulevard"saioan adierazi duenez, Euskadin segregazioaren aurkako ituna landuko duen lantaldea datorren astean bilduko da lehen aldiz, hezkuntzaren etorkizunari buruz hausnartzeko.
"Maiatzerako prozesua amaitu eta oinarriak ezarri nahi ditugu. Hezkuntzan etorkizunari begiratu behar zaio beti, eta adostutako erabakiak hartu behar dira, erronka demografiko eta aldaketa sozial oso handiak baititugu Euskadin", esan du.
Iaz hitzartutako bide-orriak jasotzen duen bezala, itun horrek ikasleen ongizatea eta emaitza akademikoen hobekuntza bilatuko ditu. Zentzu horretan, sailburuak aurreratu du udazkenean argitaratuko dituzten emaitzak "iazkoak baino hobeak" izango direla.
Ikasturte hasiberriak ekarriko dituen berrikuntzei dagokienez, Pedrosak adierazi du neurri berriak hartuko dituztela, ikastetxeetan desburokratizazioa bultzatzeko urratsak emango direla eta baliabide gehiago jarriko dituztela hizkuntza indartzeko bidean.
"Hezkuntza Berezian gero eta premia gehiago hautematen dira, eta, horrenbestez, baliabide gehiago behar ditu sistemak, aniztasun horri erantzuteko eta kasuan-kasuan jardunbidea egokia izan dadin", gaineratu du.
Azpimarratu duenez, ikasgeletan geroz eta ikasle gutxiago dauden arren, haur asko ari dira heltzen beste herrialde batzuetatik. "2020-2021eko ikasturtean zehar 2.500 ikasle iritsi ziren; eta 2024-2025ekoan, berriz, ia 8.000".
11 hildako izan dira EAEko errepideetan uda honetan, 2024an baino hiru gehiago
Trafikoko operazio bereziaren ondorioz, Euskadin hamaika pertsona hil dira ekaina eta abuztua bitartean, iazko udan baino hiru gehiago. Halere, istripu eta zauritu larri eta arinen kopuruak behera egin du.
Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikuskizun handia prestatu du 90. urteurrena ospatzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da eitb.eus-en
'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisuala egingo du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak bilduko dituen taularatzea eginda. Gonbidatu izango dituzte, besteak beste, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da irrati bidez, eitb.eus-en eta GUAU plataforman, 21:00etatik aurrera.
13 urteko mutiko bat larri zauritu da Villatuertan, quad-istripuz
Ezbeharra landa-bide batean gertatu da, goizaldean, Regacho de Arantzadia paraje inguruan.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak elkarretaratzea deitu du arratsalderako Bilbon, Vueltako protestetan atxilotutakoei babesa adierazteko
Israelgo txirrindulari-taldearen aurkako protestek Vueltako helmuga hiru kilometro aurreratzera behartu zuten atzo Bilbon Kale Nagusian. Palestinarekin Elkartasuna plataformaren hitzetan, "Palestinak garaitu du", eta "IPT talde sionista kanporatzeko lehen urratsa" izan daiteke. Era berean, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak "Palestinaren aldeko ekintzak kriminalizatu izana" deitoratu du.
Askatu dituzte Vueltako etapan Bilbon atxilotutako hiru lagunak
Atxilotuak epaileak noiz deituko zain daude.
Albiste izango dira: Vuelta Bilbon, Lisboako funikular baten istripua eta Radio Vitoriaren 90. urteurrena
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Vueltak salatu du ezin dituela "ongizate fisikoa arriskuan jartzen duten ekintzak" onartu
Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunak, bestalde, "Mugimendu Olinpikoan bildutako kirol erakundeen neutraltasun politikoa" funtsezkoa dela azpimarratu du ohar batean, baita "kirolaren zeregin bateratzaile eta bakegilea" ere.
Gernika-Palestina plataformak mobilizazioak baloratu ditu: "Palestinak etapa hau irabazi du"
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du Euskal Herria "erreferente" dela "herrien eskubideen, elkartasunaren eta askatasunaren aldeko borrokan".
Jaurlaritzak “lotsa” sentitu du EH Bilduko politikariek Israelen kontrako protestak eredugarritzat hartzeagatik
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak deitoratu duenez, Vueltaren Bilboko helmugan “segurtasuna eta elkarbizitza arriskuan” jarri dituzten “gizabidezkoak ez diren jokabideak” izan dira.