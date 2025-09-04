PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: La Vuelta en Bilbao, accidente de un funicular en Lisboa y 90 aniversario de Radio Vitoria

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina por lo que ha tenido que intervenir la Ertzaintza y modificar la línea de meta. En la imagen, el público asistente pro-palestista celebra que finalmente la carrea no pasa por la línea de meta inicial. EFE/Miguel Toña
Bilbao, ayer.
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: La Vueltaren biharamunean, Bilbon, Lisboan, funikular baten istripua eta Radio Vitoriaren 90. urteurrena

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 4 de septiembre de 2025:

La Vuelta en Bilbao: Las protestas contra Israel y las muestras de solidaridad con Palestina inundaron ayer las carreteras de Bizkaia a su paso de La Vuelta 2025.  Hoy, la plataforma Gernika-Palestina comparecerá ante los medios para hacer una valoración de los hechos y anunciar nuevas protestas. La rueda de prensa será a las 11:30 horas en el Ayuntamiento de San Sebastián. 

Accidente en Lisboa: Portugal guarda este jueves un día de luto nacional tras el descarrilamiento de un emblemático funicular en Lisboa que causó al menos 15 muertos y 18 heridos en uno de los barrios más turísticos de la capital.

- 90 aniversario de Radio Vitoria: La Plaza de la Virgen Blanca se transformará este jueves a las 21:30 en un gran escenario de luz, imagen y sonido único para celebrar los 90 años de Radio Vitoria. Bajo el título “La voz que nos une / Batzen gaituen ahotsa”, la cadena repasará su trayectoria.

