Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 4 de septiembre de 2025:

- La Vuelta en Bilbao: Las protestas contra Israel y las muestras de solidaridad con Palestina inundaron ayer las carreteras de Bizkaia a su paso de La Vuelta 2025. Hoy, la plataforma Gernika-Palestina comparecerá ante los medios para hacer una valoración de los hechos y anunciar nuevas protestas. La rueda de prensa será a las 11:30 horas en el Ayuntamiento de San Sebastián.

- Accidente en Lisboa: Portugal guarda este jueves un día de luto nacional tras el descarrilamiento de un emblemático funicular en Lisboa que causó al menos 15 muertos y 18 heridos en uno de los barrios más turísticos de la capital.

- 90 aniversario de Radio Vitoria: La Plaza de la Virgen Blanca se transformará este jueves a las 21:30 en un gran escenario de luz, imagen y sonido único para celebrar los 90 años de Radio Vitoria. Bajo el título “La voz que nos une / Batzen gaituen ahotsa”, la cadena repasará su trayectoria.