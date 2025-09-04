IZENTURU NAGUSIAK

Albiste izango dira: Vuelta Bilbon, Lisboako funikular baten istripua eta Radio Vitoriaren 90. urteurrena

Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina por lo que ha tenido que intervenir la Ertzaintza y modificar la línea de meta. En la imagen, el público asistente pro-palestista celebra que finalmente la carrea no pasa por la línea de meta inicial. EFE/Miguel Toña
Bilbo, atzo.

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Vuelta, Bilbon: Israelen aurkako protestek eta Palestinarekiko elkartasun aldarriek Bizkaiko errepideak hartu zituzten atzo, Espainiako Vueltan Israel-Premier Tech taldearen parte-hartzea salatzeko. Protesten ondorioz, besteak beste, helmuga 3 kilometro aurreratu zuten antolatzaileek, "segurtasun arrazoiengatik". Gaur, Gernika-Palestina plataforma hedabideen aurrean agertuko da, gertakarien balorazioa egiteko eta protesta berriak iragartzeko. Prentsaurrekoa 11:30ean izango da Donostiako Udalean.

Istripua Lisboan: Portugalek dolu egun nazionala deitu du ostegun honetarako, atzo Lisboan izandako ezbeharragatik: gutxienez, 15 pertsona hil ziren eta 18 zauritu, funikular batek izandako istripuan. 

- Radio Vitoriaren 90. urteurrena: Gasteizko Ama Zuriaren plazak ikuskizun berezi bat hartuko du gaur iluntzean, 21:30ean, Radio Vitoriaren 90. urteurrena ospatzeko. "Batzen gaituen ahotsa" goiburupean, soinua eta irudia uztartuko dituzte, irrati-katearen ibilbidearen errepasoa eginez. 

 

 

