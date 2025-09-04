Albiste izango dira: Vuelta Bilbon, Lisboako funikular baten istripua eta Radio Vitoriaren 90. urteurrena
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Vuelta, Bilbon: Israelen aurkako protestek eta Palestinarekiko elkartasun aldarriek Bizkaiko errepideak hartu zituzten atzo, Espainiako Vueltan Israel-Premier Tech taldearen parte-hartzea salatzeko. Protesten ondorioz, besteak beste, helmuga 3 kilometro aurreratu zuten antolatzaileek, "segurtasun arrazoiengatik". Gaur, Gernika-Palestina plataforma hedabideen aurrean agertuko da, gertakarien balorazioa egiteko eta protesta berriak iragartzeko. Prentsaurrekoa 11:30ean izango da Donostiako Udalean.
- Istripua Lisboan: Portugalek dolu egun nazionala deitu du ostegun honetarako, atzo Lisboan izandako ezbeharragatik: gutxienez, 15 pertsona hil ziren eta 18 zauritu, funikular batek izandako istripuan.
- Radio Vitoriaren 90. urteurrena: Gasteizko Ama Zuriaren plazak ikuskizun berezi bat hartuko du gaur iluntzean, 21:30ean, Radio Vitoriaren 90. urteurrena ospatzeko. "Batzen gaituen ahotsa" goiburupean, soinua eta irudia uztartuko dituzte, irrati-katearen ibilbidearen errepasoa eginez.
Aske geratu dira Vueltako etapan Bilbon atxilotutako hiru lagunak
Atxilotuak epaileak noiz deituko zain geratu dira.
La Vueltak salatu du ezin dituela "ongizate fisikoa arriskuan jartzen duten ekintzak" onartu
UCIk, bestalde, "Mugimendu Olinpikoan bildutako kirol erakundeen neutraltasun politikoaren funtsezko garrantzia" azpimarratu du ohar batean, baita "kirolaren zeregin bateratzaile eta bakegilea" ere.
Gernika-Palestina plataformak mobilizazioak baloratu ditu: "Palestinak etapa hau irabazi du"
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du Euskal Herria "erreferente" dela "herrien eskubideen, elkartasunaren eta askatasunaren aldeko borrokan".
Jaurlaritzak “lotsa” sentitu du EH Bilduko politikariek Israelen kontrako protestak erreferentziatzat hartzeagatik
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak deitoratu duenez, Vueltaren Bilboko helmugan “segurtasuna eta elkarbizitza arriskuan” jarri dituzten “gizabidezkoak ez diren jokabideak” izan dira.
Jaurlaritzak 50 milioi euro banatuko ditu 2026-2029 tartean, unibertsitate-ikerketa sustatzeko
Aurreikuspenen arabera, deialdi honetan aurrekontua % 20 handituta, onuradunak 250 izango dira.
"Así se escribe un crimen", Euskadiko kronika beltzeko kasurik izugarrienei buruzko dokumental saila, ETB2n
Ekoizpena EITBren eta El Correoren (Vocento) arteko lankidetzak emandako fruitua da. Bi hedabideetako kazetarien kontakizunak biltzen ditu, gertakari horiei buruzkoak, eta zer gertatu zen azalduko dute, bertatik bertara.
Hogei urte dira Hego Euskal Herrian sexu berekoen arteko lehen ezkontza ospatu zenetik
Gasteizko udaletxean egin zen, 2005eko irailaren 3an. Beatriz Artolazabal alkateordeak ekarri du gogora egun hura, sare sozialetan. Izan ere, berak zuzendu zuen ezkontza, zinegotzi zebilen eta.
Gizon bat hil da N-113 errepidean, Fiteron, kamioi baten aurka talka eginda
Istripua asteazken goizean jazo da. Ibilgailu batek eta kamioi batek elkarren aurka talka egin dute. Foruzaingoak ikerketa abiatu du, istripuaren nondik norakoak argitzeko.
Urtebeteko espetxe zigorra eta futbol zelaietara bi urtez sartzeko debekua, Iñaki Williamsi irain arrazistak egiteagatik
Fiskaltzarekin akordio batera iritsita, akusatuak gertaerak aitortu egin ditu. Hala, hasierako zigor eskaera murriztu diote, eta irain arrazistak egiteagatik bete beharko ez duen urtebeteko espetxe zigorra ezarri diote. Epaileak 1.080 euroko kalte-ordaina eta futbol zelaietara bi urtez sartzeko debekua ezarri dio.