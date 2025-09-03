Portugal
Gutxienez hiru pertsona hil eta 20 zauritu dira Lisboan, funikular bat errailetik aterata

Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragedia honek" kaltetutako familiei.
Gloriako igogailua hiriko funikular turistiko nagusietako bat da. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez hiru pertsona hil eta hogei inguru zauritu dira asteazken honetan Portugalgo hiriburuan, Lisboan, Gloria-jasogailuaren funikularra errailetik atera ostean.

Istripua 18:00ak baino minutu batzuk geroago gertatu da (bertako ordua, 17:00ak, Espainiako penintsulako ordua), solte zegoen kable baten ondorioz. Suhiltzaileek lurreko hogei ibilgailu baino gehiago eta 62 agente zabaldu dituzte, eta Polizia Judiziala gertakaria ikertzera joan da, RTP telebista-kateak jakinarazi duenez.

Marcelo Rebelo de Sousa Portugalgo presidenteak "biziki" deitoratu du arratsaldean izandako istripua.

Era berean, "doluminak eta elkartasuna" adierazi dizkie "ezbehar horrek kaltetutako familiei", eta "agintari eskudunek gertakaria azkar argitzea" espero duela esan du, Portugaleko Presidentetzaren ohar baten arabera.

43 pertsonentzako lekua duen Gloria-Jasogailua oso ezaguna da hiria bisitatzen duten turisten artean. Errailetik atera zen azken aldia 2018ko maiatzean izan zen, zerbitzua gutxienez hilabetez geldirik utzita, baina orduan ez zen inor zauritu.

