Gutxienez 17 pertsona hil eta hogei baino gehiago zauritu dira Lisboan, Gloriako funikularra errailetik atera da eta

Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragediak" kaltetutako familiei.

Gloriako funikularra hiriko erakargarri turistiko nagusietako bat da. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 17 pertsona hil eta hogei lagun baino gehiago dira asteazken honetan Portugaleko hiriburuan, Lisboan, Gloriako funikularra errailetik atera da eta.

Istripua 18:00ak pasatxo zirenean gertatu da (17:00ak Portugalen), eta solte zegoen kable batek eragin du. Suhiltzaileek hogei ibilgailu baino gehiago eta 62 agente mugiarazi dituzte, eta Polizia Judiziala gertakaria ikertzera joan da, RTP telebista-kateak jakinarazi duenez.

Marcelo Rebelo de Sousa Portugaleko presidenteak tamalgarritzat jo du arratsaldean izandako istripua.

Era berean, "doluminak eta elkartasuna" adierazi dizkie "ezbeharrak kaltetutako familiei", eta esan du "agintari eskudunek gertakaria azkar argitzea" espero duela, Portugaleko Presidentetzaren ohar baten arabera.

Gloriako funikularrak 43 lagunentzako lekua du, eta oso ezaguna da hiria bisitatzen duten turisten artean. 

2018ko maiatzean atera zen errailetik azkenengoz. Zerbitzua hilabetez utzi zuten bertan behera, baina orduan ez zen inor zauritu.

