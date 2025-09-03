Portugal
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Al menos 17 personas muertas y más de una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

El presidente de Portugal ha expresado sus condolencias a las familias afectadas "por esta tragedia".
LISBOA (PORTUGAL), 03/09/2025.- Al menos una veintena de "víctimas" se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital, quien indicó que la cifra es preliminar. La fuente no precisó si las "víctimas" en el suceso son muertos o heridos. Sobre el terreno, EFE pudo constatar un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia. EFE/ Laia Mataix
18:00 - 20:00
El Ascensor de Gloria (Elevador de Glória) es uno de los principales funiculares turísticos de la ciudad. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gutxienez 17 pertsona hil eta hogeitik gora zauritu dira Lisboan, funikular bat errailetik aterata
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos 17 personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, donde todavía hay varias personas atrapadas.

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18:00 horas (a las 17:00 en Portugal), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos, según ha informado la cadena de televisión RTP.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado "profundamente" el accidente ocurrido esta tarde, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves".

Asimismo, ha expresado sus "condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia" y ha dicho que "espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", según reza un comunicado de la Presidencia lusa.

El Elevador de la Gloria, que tiene capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

Portugal Hoy Internacional

Más noticias sobre internacional

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

¿Cómo es el día a día del periodista Hani Mahmoud en Gaza? Nos lo cuenta desde allí

Audio de Euskadi Irratia, original en euskera. Hani confiesa que está cansado física y emocionalmente, pero con la necesidad de seguir, porque se sienten responsables de contar lo que pasa en Gaza. 250 periodistas palestinos han sido asesinados por el Ejército israelí en los últimos dos años y muchas veces lo han justificado diciendo que pertenecían a Hamas. A Hani le parece una acusación infundada e intolerable.

Cargar más