INCENDIO
Bomberos de Navarra tratan de sofocar un incendio forestal declarado en Urraúl Alto

Incendio en Urraúl Alto​, Navarra
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nafarroako suhiltzaileak Urraul Garaian piztutako baso-sute bat itzaltzen saiatzen ari dira

Última actualización

El incendio se ha iniciado en la tarde de este sábado en una zona forestal de Urraúl Alto. Los servicios de emergencia han desplegado un amplio dispositivo.

Navarra Incendios Olas de calor Alertas Meteorológicas Emergencia Climática Bomberos Cambio Climático Sociedad

